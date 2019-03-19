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Кредитор "Югры" пожаловался на охрану Агентства по страхованию вкладов

Фото: Петр Козлов/Утро.ру
Мужчина уверяет, его избили на пороге офиса

Попытка Михаила Долматова попасть в здание Агентства по страхованию вкладов (АВС) в Москве не увенчалась успехом. По его словам, у дверей кредитора "Югры" вместе с его помощницей встретила грозная охрана и вытолкала обратно на улицу.

Долматов заявил, что пострадал не только морально, но и физически. Ссадины, которые якобы являются делом рук рассерженной "стражи", он продемонстрировал на фотографиях, выложенных в соцсеть. Вместе со снимками он опубликовал видео, на котором запечатлен, по словам потерпевшего, данный инцидент.

"Да как так? В АСВ уже зайти нельзя? Что за режимный объект в АСВ? Выгнали, избили, да еще и отматерили", – пожаловался кредитор на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

В интервью URA.RU он объяснил цель своего визита в столичное агентство, а заодно поведал, что является журналистом. Как рассказал вкладчик банка, он собирался встретиться и обсудить важные вопросы с конкурсным управляющим "Югры". Однако разговор не состоялся.

"Оформляли документы в бюро пропусков. Но затем спустились шесть охранников, которые в грубой форме нас начали выталкивать на улицу, сопровождая свои действия угрозами и побоями", – пояснил Долматов, отметив, что уже снял побои, обратившись в полицию.

Официально подтвержденной информации, что же случилось на самом деле, пока нет. В пресс-службе АВС потребовали официальный запрос, отказавшись без него давать какие-либо комментарии.

Банк "Югра" появился в России в 1990 году. Летом 2017-го в нем была введена временная администрация, после чего ЦБ отозвал у кредитной компании лицензию и направил в суд заявление о банкротстве. Несостоятельность "Югры" – на данный момент самый громкий страховой случай в нашей стране. Выплаты вкладчикам превысили 170 млрд рублей.

Ксения АНДРЕЕВА
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