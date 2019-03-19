Натуральный заменитель виагры: что есть для повышения потенции

Дары моря помогут улучшить качество жизни

Печень трески незаменима представителей сильного пола.

Морепродукты не зря называют естественными заменителями виагры, и тресковая печень занимает особое место в списке полезных лакомств. Она повышает потенцию у мужчин, усиливает половое влечение и способствует выработке тестостерона. Кроме того, жирная докозагексаеновая кислота DHA, содержащаяся в этом продукте, играет важную роль в подвижности сперматозоидов и, таким образом, увеличивает качество спермы.

Печень трески содержит множество витаминов и минералов, что помогает организму быстрее восстановиться после серьезной физической нагрузки, что немаловажно в современном мире, полном стрессов. Витамин А способствует нормализации гормонального фона у сильного пола, а рыбий жир, в избытке содержащийся в этом продукте, является одним из богатейших источников омега-3 жирных кислот. Эти вещества борются с воспалительными процессами в организме и помогают надолго сохранить мужское здоровье, отмечается на портале "Ореол".

Вместе с тем, специалисты предупреждают, что злоупотреблять этим деликатесом не стоит. Продукт не рекомендуется есть людям. страдающим от камней в почках или желчном пузыре, тем, у кого пониженное давление, а также есть проблемы с печенью.