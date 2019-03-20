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Названа причина начала третьей мировой

Фото: www.globallookpress.com
Конфликт вспыхнет после падения одной из стран Востока

Известная провидица Ванга предсказала множество событий, которые произойдут в будущем. Журналисты раскрыли ее слова о причинах начала третьей мировой войны.

По словам Ванги, вооруженный конфликт начнется сразу же после падения Сирии. При этом она подчеркивала, что Россия не станет воевать, а выступит в качестве миротворца и будет пытаться прекратить кровопролитие, передает РЕН ТВ.

Предсказательница не стала раскрывать подробности, поэтому остается неизвестно между какими государствами вспыхнет война и чем она закончится.

Ранее Нострадамус также предрек мировой конфликт в 2019 г., который продлится в течение 27 лет.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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