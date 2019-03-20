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Российского сенатора Сулеймана Керимова во Франции обвинили в пособничестве уклонению от уплаты налогов. Об этом рассказал прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр.
По его словам, сенатора поместили под судебный контроль и предложили внести залог в 20 миллионов евро. О других подробностях дела прокурор не сообщил, передает РИА "Новости".
Напомним, что Сулейман Керимов уже находился под следствием с ноября 2017 года. Его обвиняли в уклонении уплаты налогов и в отмывании денег. Сенатора отпустили из-под стражи за 5 миллионов евро и запретили покидать территорию департамента Приморские Альпы. При этом в 2018 году все обвинения с Керимова сняли.
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