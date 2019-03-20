Суд в Гааге ужесточил прежний приговор, который политик решил обжаловать

Обвиненный в геноциде и преступлениях против человечества Радован Караджич усугубил свое и без того тяжелое положение. Первый президент Республики Сербской добился того, что ему ужесточили приговор: вместо 40 лет лишения свободы он получил пожизненное заключение, передает местный телеканал РТС, который вел трансляцию из суда в Гааге.

"Радован Караджич приговорен к пожизненному заключению. Это решение отменило вердикт суда первой инстанции в Гааге, который в марте 2016 года приговорил Караджича к 40 годам лишения свободы", – говорится в тексте.



Экс-президента схватили в Белграде в июле 2008 года, напоминает телеканал "360". Выйти на его след удалось по звонку. Информатор сообщил о сходстве голосов бывшего руководителя Республики и специалиста по альтернативной медицине Драгана Дабича. Позже выяснилось, что это и есть Караджич.



