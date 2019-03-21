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Россия завершила строительство части моста в Китай

Фото: www.globallookpress.com
Отечественные строители соединили две конструкции

Россия закончила инженерные работы на своей части моста через реку Амур. Об этом сообщает правительство провинции Хэйлунцзян.

Первые поезда из Еврейской автономной области в соседнее государство пустят уже в 2019-м. Строительство объекта планируют закончить в июле этого года, передает агентство РИА Новости.

Первый совместный мост двух стран Нижнеленинское – Тунцзян начали строить в 2014 году. Протяженность конструкции составит 2,2 км, 300 метров из которых приходится на российскую часть. Китай завершил свои работы в октябре 2018-го, напоминает агентство РИА ФАН

Планируется, что перевозки через мост будут осуществляться круглый год. При этом пропускная способность составит 21 млн тонн. Переправа станет самым коротким путем транспортировки сырья с Кимкано-Сутарского горно-обогатительного комбината в Китай. 

Полина ИВАНОВА
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