Кишечная палочка, просрочка, антисанитария: в Приамурье закончились проверки детсадов и школ

В Приамурье региональный Роспотребнадзор проверил более 270 образовательных организаций, в том числе детсады и школы. Самым слабым местом заведений специалисты назвали организацию питания

В 2018 г. амурский Роспотребнадзор проинспектировал 272 образовательных организации с целью выявления системных нарушений. Большой акцент специалисты ведомства сделали на питании учеников и воспитанников. Были проведены проверки продуктов, взяты пробы с контрольных готовых блюд, а также пробы питьевой воды. Проверили эксперты калорийность порций, наличие маркировки, качество инвентаря.

Нарушений было найдено немало. Оказалось, что большая часть сырья и продуктов поступает на кухни без соответствующих сертификатов качества и необходимой документации. Маркировка на продуктах и инвентаре полностью отсутствует, на посуде имеются трещины и сколы. Кроме того, фактический рацион питания часто не соответствовал утвержденному меню, что отразилось на калорийности и соотношении микро– и макроэлементов в готовых блюдах. Особенно было отмечено, что в детских рационах не хватает белка, который содержится в твороге и яйцах.

В результате проверок было изъято более 370 кг продуктов с истекшим сроком годности и без маркировок. Также специалисты нашли порядка 18 кг фальсификата – сыр, сгущенное молоко и сливочное масло. В двух дошкольных учреждениях в молочной продукции лаборанты подтвердили наличие кишечной палочки, еще в двух школах и детском саду уровень нитратов в овощах был значительно превышен.

Всего надзорные органы составили 219 протоколов об административных нарушениях, общая сумма которых превысила 796 тыс. рублей. В установленные сроки нарушения устранили не все, 13 дел было направлено в суд.