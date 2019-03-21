На Петербург надвигается шторм

Жителям Северной столицы следует быть начеку

На Санкт-Петербург в конце рабочей недели налетит сильный ветер, предупредили в спасательном ведомстве города. Завтра, 22 марта, там может разыграться настоящая буря. Синоптики обещают, что порывы ветра достигнут 24-х м/с. Спасатели призывают жителей Северной столицы соблюдать меры предосторожности.

"Уберите хозяйственные вещи со двора дома и с балкона, уберите сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Закройте окна. Машину поставьте в гараж, а при отсутствии гаража припаркуйте машину вдали от деревьев, а также вдали от слабо укрепленных конструкций", – советуют в пресс-службе МЧС.

Кроме того, следует остерегаться линий электропередач, с осторожностью передвигаться по шатким мостам, держаться подальше от эстакад, трубопроводов и других потенциально опасных объектов, добавляет FlashNord.