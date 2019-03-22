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Хуже глобального потепления: названа новая опасность для Земли

Фото: www.globallookpress.com
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Планету угрожает отсутствие жизненно важного ресурса

Недостаток качественной питьевой воды губит все больше и больше людей на Земле. Сейчас 4 млрд жителей нашей планеты живут в засушливых регионах, испытывая постоянный дефицит воды, а целых 844 млн не имеют воды рядом со своими жилищами.

По мнению специалистов из организации Water Aid, отсутствие воды – это более серьезная угроза, чем изменения климата. Эксперты напоминают, что в связи с ростом населения за последние 100 лет потребление воды увеличилось в 6 раз. кроме того, люди стали расходовать больше воды из-за изменения в питании и привычках.

Ученые отмечают, что существует фактический и виртуальный расходы воды, причем первый всегда меньше второго. к примеру, для приготовления одной чашки кофе нужно совсем немного воды – это фактический расход. Однако, если добавить сюда воду, которой поливали растения кофе, а также ту, которая была использована для обработки и измельчения кофейных зерен, расход станет несопоставимо больше.

Жители разных стран по-разному расходуют воду. Больше всего жидкости используют американцы – 7 тыс. 800 литров воды в сутки. За ними идут французы (4,9 тыс. литров в сутки) и немцы (3,9 тыс. литров). По-видимому, речь в данном случае идет о виртуальном потреблении воды.

Страной, испытывающей самый серьезный дефицит воды, стала Индия – большая часть ее населения – а это миллиард человек – по несколько месяцев в году страдают от недостаточного водоснабжения. На втором месте оказался Китай, а на третьем – Бангладеш. Остро стоит проблема воды и у жителей Пакистана, Нигерии и Мексики.

Эксперты предупреждают, что мировое сообщество пока серьезно недооценивает опасность этой проблемы, между тем, если не принять соответствующих мер, она будет только усугубляться.

Валентина МАЙОРОВА
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