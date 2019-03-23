Фигуристка призналась, что не ест мясо

Евгения Меведева поведала, что уже два месяца придерживается растительного рациона питания. По ее словам, так гораздо проще держать вес. Ведь каждый лишний киллограм может стоить спортсмену медали.

Медведева отказалась от мяса, молочного белка, отдав предпочтение крупам, орехам, но позволяет себе печь печенье. Также фигуристка отметила, что если ей не будет хватать каких-то веществ, она начнет пить витамины.

"Я чувствую себя более счастливой. Понимаю, что одновременно забочусь о себе, о своем разуме, о своем теле, о своем спорте и окружающей среде. И это потрясающе. Веган ли я? В основном, да", – цитирует Медведеву агентство РИА Новости.

В Канаде, как отмечает издание "Московский комсомолец", ей было проще изменить рацион питания, так как там, как рассказала сама фигуристка, большой выбор продуктов, заменяющий животный белок. Впрочем, она подчеркнула, что следит за соотношением жира и массы тела, чтобы во время тренировок не было надрыва.

Медведева завоевала бронзу на чемпионате мира 2019 г. в Японии.