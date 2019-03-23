Снизить давление позволит секс

Бороться с гипертонией можно не только с помощью лекарств

Специалисты регулярно рассказывают о том, что поможет облегчить состояние при повышенном давлении. То говорят о целебных свойствах физических нагрузок, то об уникальном продукте, например, зеленом листовом чае. Однако ученые пришли к выводу, что занятия любовью не менее полезны.

Благоприятный эффект от регулярной интимной жизни обнаружили в ходе исследования, в котором участие принимали люди с гипертонией. Оказалось, что, чем чаще добровольцы занимались сексом и получали от него удовольствие, тем ниже был их показатель артериального давления, сообщает портал "Южный федеральный". Все дело в гормоне окситоцине, который снижает уровень стресса.

К слову, чтобы не испытывать дискомфорта во время близости, стоит избегать некоторых продуктов, например, бургеров, чипсов и наггетсов.