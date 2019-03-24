Раскрыты ощущения человека перед смертью

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Завесу тайны приоткрыли ученые.
В исследовании австралийских экспертов из Университета Вуллонгонга говорится о симптомах, сопровождающих смерть.
Выяснилось, что боль и другие мучительные ощущения встречаются в современной жизни крайне редко.
"Вопреки бытующим представлениям люди в последние дни или часы своей жизни достаточно редко страдают от боли и испытывают меньше неприятных симптомов, чем при развитии своей болезни",
– цитирует МедикФорум исследователей.
Это связано с тем, что пациенты с тяжелыми заболеваниями получают паллиативную помощь. В момент ухода из жизни наблюдаются менее страшные симптомы, отмечают врачи. Перед смертью люди, как правило, испытывают сильную усталость и теряют аппетит. Также это может быть бессонница, тошнота и трудности с дыханием.
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