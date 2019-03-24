Раскрыты ощущения человека перед смертью

Большая часть не испытывает боли в этот момент

Завесу тайны приоткрыли ученые.

В исследовании австралийских экспертов из Университета Вуллонгонга говорится о симптомах, сопровождающих смерть.

Выяснилось, что боль и другие мучительные ощущения встречаются в современной жизни крайне редко.

"Вопреки бытующим представлениям люди в последние дни или часы своей жизни достаточно редко страдают от боли и испытывают меньше неприятных симптомов, чем при развитии своей болезни",

– цитирует МедикФорум исследователей.

Это связано с тем, что пациенты с тяжелыми заболеваниями получают паллиативную помощь. В момент ухода из жизни наблюдаются менее страшные симптомы, отмечают врачи. Перед смертью люди, как правило, испытывают сильную усталость и теряют аппетит. Также это может быть бессонница, тошнота и трудности с дыханием.