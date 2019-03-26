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В Южной Корее застряли российские моряки

Фото: www.globallookpress.com
Россияне недовольны задержками зарплаты

Судно "Партизан", находящееся в южнокорейском порту Поханг, продадут, чтобы рассчитаться с долгами с экипажем, заплатить портовые сборы и депортировать моряков в Россию.

Однако заместитель генерального директора по стратегическому развитию компании-судовладельца "Гудзон" Валерий Улискин рассказал РИА "Новости", что сделать это сложно, так как компания находится в санкционном списке США. Покупатели либо пытаются сбить цену, либо вовсе отказываются от покупки, не желая попадать под вторичные санкции.

"Растет недовольство моряков в связи с ухудшением бытовых условий и снижением материального состояния их самих и их семей. Все эти обстоятельства сказываются и на моральном состоянии людей", - 

признал Улискин. Он добавил, что руководство "Гудзона" направило несколько обращений в Госдепартамент США с просьбой исключить компанию из "черного списка", однако результатов пока не добилось. Из-за санкций финансовое положение "Гудзона" ухудшилось, и зарплата морякам выдается нерегулярно, а корейская сторона отказывается снабжать судно дизельным топливом.

Вашингтон внес в список санкций по Северной Корее 2 российские компании и 6 кораблей, в том числе, "Судоходную компанию "Гудзон". По заявлению американского Минфина, корабли якобы поставляли в КНДР очищенные нефтепродукты. 

На судне "Партизан", которое шло с грузом металлолома в южнокорейский порт, в конце февраля произошел взрыв. Причина его до сих пор не установлена. В порту Поханг, где проходит экспертиза, корабль отказывались заправлять, однако, после того, как к делу подключились МИД РФ и российское консульство, "Партизан" был заправлен.

Валентина МАЙОРОВА
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