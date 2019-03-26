Петербуржцы живут дольше остальных россиян

Показатель продолжительности жизни увеличился на три года

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала, что в средняя продолжительность жизни в Санкт-Петербурге составляет 76 лет.

По ее словам, это на три года больше, чем по этому же показателю в других городах России. Скворцова особо подчеркнула, что показатель смертности трудоспособного населения в Петербурге приблизился к целевому значению нацпроекта "Здравоохранения", передает FlashNord.