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Петербуржцы живут дольше остальных россиян

Показатель продолжительности жизни увеличился на три года

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала, что в средняя продолжительность жизни в Санкт-Петербурге составляет 76 лет.

По ее словам, это на три года больше, чем по этому же показателю в других городах России. Скворцова особо подчеркнула, что показатель смертности трудоспособного населения в Петербурге приблизился к целевому значению нацпроекта "Здравоохранения", передает FlashNord.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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