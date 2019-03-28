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Задержан экс-полпред в Дальневосточном федеральном округе

О причинах не сообщается

В Москве задержали бывшего полпреда в Дальневосточном федеральном округе, академика РАН Виктора Ишаева. Об этом рассказал источник, близкий к следствию.

При этом о причинах его задержания не сообщается, передает РИА "Новости".

Ишаев с 1991 по 2009 год был губернатором Хабаровского края. В 2009 году стал полпредом президента Дмитрия Медведева в ДФО. С 2013 по 2018 год являлся советником "Роснефти" по координации проектов ДФО в ранге вице-президента.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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