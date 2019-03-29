Расследование продолжается до сих пор

Девять лет назад, 29 марта 2010 г., в утренний час пик на станции метро "Лубянка" в столице прогремел взрыв. Спустя 40 минут на той же "красной" ветке произошла вторая трагедия – взрыв на станции "Парк Культуры". Погиб 41 человек, почти 160 были ранены.

"Погибли невинные. Люди ехали на работу, как говорится, жили своей жизнью, у них были какие-то планы, и вдруг кто-то просто смог оборвать их жизни", – приводит "Вечерняя Москва" слова дежурной по станции "Парк культуры" Светланы Евсиковой.

В день памяти о жертвах теракта на "Лубянке" и "Парке культуры" установили столы с красными гвоздиками. Туда же возлагают цветы родственники и друзья погибших и другие горожане.

"Самое главное, чтобы такого больше не повторялось, потому что это ужасно!" – говорят москвичи.

Следствие установило, что бомбы были закреплены на теле двух террористок-смертниц. У них была задача активировать взрывные устройства в момент остановки поезда у платформы, когда вокруг собирается особенно много пассажиров.

Организатором преступления был признан один из главарей диверсионно-террористического подполья Магомедали Вагабов. Он был ликвидирован в 2010 г. вместе с членами своей банды во время спецоперации.

На днях в Дагестане был задержан еще один подозреваемый в организации взрывов в московском метро. Он доставлен в Москву и по запросу следствия заключен под стражу, сообщили в СКР.