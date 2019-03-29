"Единая Россия" поможет работникам культуры с госзакупками

Партия намерена внести поправки в законодательство

"Единая Россия" собирается усовершенствовать закон в сфере государственных закупок с тем, чтобы сотрудникам культурных учреждений было легче и удобнее приобретать музыкальные инструменты и оборудование для школ и училищ в рамках национальных проектов. Об этом сообщил координатор группы контроля президиума генсовета "Единой России" за исполнением нацпроектов, сенатор Андрей Кутепов.

Во время визита во Владимирский областной музыкальный колледж им. А.П. Бородина Кутепов выслушал предложения работников учреждения касательно покупки инструментов. Директор колледжа Элла Зинина отметила, что в этом году училище должно получить почти 11 млн рублей на закупку новых инструментов и учебной литературы, а также мебель и некоторые другие вещи. Она выразила опасения, что в результате торгов колледж может получить инструмент и оборудование плохого качества. Кутепов ее успокоил, пообещав проработать этот вопрос.

"Мы готовим ряд поправок, которые помогут работникам культуры в рамках нацпроектов закупать качественные инструменты и оборудование для музыкальных школ и училищ. Это будет главным приоритетом при госзакупках", – цитирует его пресс-служба "Единой России".

Поправки в закон о госзакупках изменит систему поможет выполнить задачи в рамках нацпроектов не только в финансовом отношении, но и по содержанию, считает заместитель координатора группы контроля, первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова. По ее словам, рассмотрение поправок к закону в первом чтении пройдет в апреле. В обсуждении изменений наряду с депутатами смогут принять участие и представители профессионального сообщества.

"Формирование и комплектование музыкального оборудования обязательно должно проводиться с широким привлечением педагогического и родительского состава школ искусств и музыкальных училищ", – подчеркнула Казакова.

Она напомнила, что в ближайшие шесть лет всем регионам будут выделены деньги на покупку нового оборудования в детских школах искусств и училищ.