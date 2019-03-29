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"Она меня сшила": хирург-самоучка с Украины изувечила россиянок

Тренировками операций псевдоврача заинтересовались правоохранительные органы

Краснодар потрясла жуткая история: там от рук хирурга-самоучки пострадали около 10 россиянок, зачастую она проводила процедуры в антисанитарных условиях у себя дома, там же делала перевязки. Теперь жительницы южного города хотят привлечь доктора к ответственности, так как последствия ее вмешательства угрожают их здоровью.

Потерпевшие рассказали телеканалу "РЕН ТВ", что хирург пугала их, запрещая обращаться к другим врачам или появляться в клинике, где она работала. Оказалось, что женщина практиковала как частный доктор и не имела специального образования, все ее дипломы оказались поддельными.

Одна жительница Краснодара пожаловалась, что теперь после операции по удалению дефектов на животе десятку других хирургов придется исправлять последствия этого вмешательства. Ведь у нее образовалась киста. Более того, пострадавшая, по ее словам, не может даже согнуться и нормально питаться.

"Она меня сшила, натянула очень сильно, у меня пошло натяжение", – поделилась пострадавшая.

Результат операции, видимо, смутил и самого доктора, она делала перевязки пациентке дома. Другая пострадавшая сообщила журналистам телеканала, что из-за операции псевдохирурга у нее развился рак. Девушка уже перенесла 4 курса химиотерапии.

Из клиники врача уволили по статье. Там сообщили корреспондентам о том, что она устроилась по рекомендации, поэтому документы не проверяли. Сейчас доктор не выходит на связь со своими бывшими клиентками, а тем, кто подал на нее заявление в полицию, угрожает с анонимных аккаунтов в соцсетях.

Журналистам также стало известно, что СК по Краснодарскому краю начал проверку из-за обращений пострадавших.  

Полина ИВАНОВА
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