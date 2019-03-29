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Без вреда: как диабетикам сбросить лишний вес и давление

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеЛюдям среднего возраста грозит новая опасная болезнь
Люди, страдающие от этого недуга, с трудом могут найти диету, которая позволит им похудеть

Высокая смертность и проблемы со здоровьем среди диабетиков часто связаны с ожирением, поэтому многие из них стараются избавиться от лишних килограммов. При этом лекарства, которые призваны снижать глюкозу в крови, способствуют набору веса. Поэтому ученые начали искать универсальную диету и нашли ее.

Голодовки и резкое похудение, как отмечают специалисты, плохо сказываются на здоровье диабетиков. Исследователи из Канады и Европы проанализировали 9 возможных способов питания и пришли к выводу, что жидкая пища помогает сбросить лишний вес лучше, чем низкокалорийная диета.

Как говорится в статье издания Diabetes Care, помимо того, что в ходе экспериментов люди с диабетом теряли около 2,4 кг, у них исчезали проблемы с метаболизмом и снижалось давление, а также глюкоза в крови. Подобные смеси позволяют снизить объем потребляемых калорий и не чувствовать голод, диеты с твердыми продуктами не настолько эффективны. Впрочем, специалисты подчеркивают, что идеальной диеты не существует, а без спорта добиться желаемой цифры на весах невозможно. 

Полина ИВАНОВА
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