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Спустя 11 лет: Саакашвили раскрыл тайну поедания галстука

Михаил Саакашвили. Фото: www.globallookpress.com
Кадры с политиком насмешили весь мир

Михаил Саакашвили признался в дурной привычке.

В беседе с украинским журналистом Дмитрием Гордоном бывший грузинский лидер рассказал, что всегда был "неравнодушен к галстукам". А привычка жевать их была еще с Артека. При этом Саакашвили отметил, что понятия не имел о съемках в этот момент. По его словам, когда человек остается один, он может "сделать все что угодно".

Напомним, видеоролик, где Саакашвили поедает свой галстук во время телефонного разговора, появился в эфире BBC. Британская телекомпания освещала конфликт в Южной Осетии в августе 2008 года. С кем он в тот момент беседовал, политик вспомнить так и не смог. Однако отметил, что никакой истерики у него не было.

"В какой-то момент я просто потерял контроль. Но у меня не было истерики. Я не помню, чтобы кто-то из нас впадал тогда в какую-то панику",

заявил он.

В ходе интервью экс-президент Грузии иронично отметил пользу "безгалстуковой" диеты.

"Почему я похудел? Потому что перестал носить галстуки",

– сказал Саакашвили.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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