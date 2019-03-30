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Не повторяйте ошибок: как правильно измерить давление

Фото: www.globallookpress.com
Важно знать простые правила

В несложной процедуре есть нюансы.

Чтобы держать давление под контролем и не получить неверные результаты, необходимо делать все правильно.

Итак, перед тем, как вооружиться тонометром, нужно дать себе пять минут отдыха и побыть в спокойном состоянии. За полчаса до измерения давления нельзя пить кофе, чай и прочие бодрящие напитки. Желательно заблаговременно сходить в туалет.

Руку надо расслабить и положить на стол. Также медики советуют не разговаривать во время процедуры.

Манжету оберните вокруг предплечья, разместив центр надувного мешка над плечевой артерией. При этом нижний край манжеты расположите выше сгиба локтя на пару сантиментров.

Ноги скрещивать нельзя. Кроме того, манжету не стоит накладывать на одежду, отмечает lavender.

Если вы сильно понервничали, давление ожидаемо подскочит. В этом случае специалисты рекомендуют успокаивать нервы соответствующими препаратами (самолечением заниматься не нужно, проконсультируйтесь с врачом). Также при стрессе помогают растительные лекарства – чай с мятой, к примеру.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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