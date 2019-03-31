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Определены главные правила для сохранения потенции

Фото: www.globallookpress.com
Советы специалистов помогут не утратить мужскую силу

Сохранить мужское здоровье можно без таблеток и походов к специалистам. Эксперты советуют придерживаться всего лишь нескольких правил.

По словам врачей, в первую очередь, нужно следить за питанием. Полезными фруктами и овощами являются помидоры, ягоды, арбузы. Также улучшает кровообращение темный шоколад, зелень и морепродукты.

Проблемы с ожирением значительно ухудшают кровообращение, поэтому необходимо контролировать вес.

Для сохранения потенции нужно избавиться от вредных привычек. Алкоголь и курения пагубно влияют не только на мужское здоровье, но и на жизненно важные органы.

Специалисты советуют с осторожностью применять лекарства. Таблетки, назначаемые при гипертонии, и антидепрессанты, лишь ухудшают потенцию.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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