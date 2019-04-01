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В Москве появятся новые места для бракосочетаний

Фото: vk.com/arinaleusheva
Будущих молодоженов ждут по двадцати адресам

Столичные власти приготовили приятный сюрприз для влюбленных, готовых к следующей стадии отношений. Речь идет о будущих молодоженах. Для них 4 мая, накануне самого свадебного дня – Красной горки, в Москве откроются 20 необычных площадок для торжественной регистрации брака. Радостную новость сообщил мэр Сергей Собянин.

"Начинаем с 20 локаций, популярных среди москвичей. В дальнейшем их перечень будет меняться с учетом пожеланий молодоженов",

пообещал Сергей Семенович в блоге на своем персональном сайте, приоткрыв завесу тайны. Он подчеркнул, что площадки на любой вкус откроются по всему городу. Первый день их работы запомнится москвичам надолго.

Фото: sobyanin.ru

"10 свадебных площадок будут особо украшены, а поздравят молодоженов известные артисты", – резюмировал столичный градоначальник.  

Зарегистрировать свой союз в необычном месте будет не дороже, чем в ЗАГС, - 350 рублей. Кстати, его сотрудники и распишут влюбленных. Все локации перечислены на сайте мэра.

Фото: sobyanin.ru

Среди них – Храм Христа Спасителя и его Центр искусств, Планетарий, Москвариум, Усадьба Муравьевых-Апостолов, Особняк Спиридонова, стадионы "Спартак" и "Лужники", Останкинская телебашня, Дом музыки.

Фото: sobyanin.ru

Чтобы узаконить отношения на новой площадке необходимо подать заявление в отдел ЗАГС, запись доступна также через портал mos.ru

Ксения АНДРЕЕВА
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