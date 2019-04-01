В Москве появятся новые места для бракосочетаний

Будущих молодоженов ждут по двадцати адресам

Столичные власти приготовили приятный сюрприз для влюбленных, готовых к следующей стадии отношений. Речь идет о будущих молодоженах. Для них 4 мая, накануне самого свадебного дня – Красной горки, в Москве откроются 20 необычных площадок для торжественной регистрации брака. Радостную новость сообщил мэр Сергей Собянин.

"Начинаем с 20 локаций, популярных среди москвичей. В дальнейшем их перечень будет меняться с учетом пожеланий молодоженов",

– пообещал Сергей Семенович в блоге на своем персональном сайте, приоткрыв завесу тайны. Он подчеркнул, что площадки на любой вкус откроются по всему городу. Первый день их работы запомнится москвичам надолго.

"10 свадебных площадок будут особо украшены, а поздравят молодоженов известные артисты", – резюмировал столичный градоначальник.

Зарегистрировать свой союз в необычном месте будет не дороже, чем в ЗАГС, - 350 рублей. Кстати, его сотрудники и распишут влюбленных. Все локации перечислены на сайте мэра.

Среди них – Храм Христа Спасителя и его Центр искусств, Планетарий, Москвариум, Усадьба Муравьевых-Апостолов, Особняк Спиридонова, стадионы "Спартак" и "Лужники", Останкинская телебашня, Дом музыки.

Чтобы узаконить отношения на новой площадке необходимо подать заявление в отдел ЗАГС, запись доступна также через портал mos.ru.