Финансовый гороскоп на апрель 2019

В апреле 2019 года деньги будут водиться далеко не у всех,считает ясновидящая Саона. Специально для "Утра" она составила астрологический прогноз, в котором рассказала какие знаки зодиака смогут разбогатеть в апреле 2019 года.

Водолей



Перед представителями знака Водолей в апреле открываются огромные возможности для укрепления финансового благополучия! Существующие проекты начнут набирать обороты, а так же появится много новых идей и огромное желание попробовать новые методы работы и сферы деятельности. Все эти начинания будут успешны.

Телец

Тельцы могут рассчитывать на неожиданный финансовый приток из новых источников. Возможно, некоторые из вас получат премию на работе или даже повышение. Можете рассчитывать на возврат долгов, о которых вы уже успели забыть! У владельцев бизнеса и фрилансеров ожидается высокое количество выгодных сделок и новых клиентов!

Скорпион

У многих представителей знака Скорпион появятся гениальные мысли о том, как сделать свое дело прибыльным. Можете рассчитывать на помощь окружающих в реализации ваших планов. В команде с единомышленниками вы сможете достигнуть быстрых и сногсшибательных результатов! Только не забудьте поблагодарить всех, кто вам посодействовал!

Ранее специально для "Утра" финалистка "Битвы экстрасенсов", ясновидящая Кажетта составила прогноз "Какие знаки зодиака разбогатеют в 2019 году".