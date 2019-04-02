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Московского маньяка упрятали за решетку до конца жизни

Фото: www.globallookpress.com
Преступник будет отбывать наказание в колонии особого режима

Убийца пяти женщин, орудовавший в Москве и Подмосковье с января по апрель 2015 г., проведет остаток жизни в заключении.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда. Преступник нападал на своих жертв c ножом днем и ночью в безлюдных местах. Источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что убийца сбежал на Украину, однако в декабре 2017 г. был экстрадирован в Москву.

"Следствию удалось его установить путем изучения детализаций мобильного телефона, а также пошагово восстанавливая все его передвижения, соотнося их с местами преступления. Был установлен адрес его проживания, где во время обыска следователем обнаружена его одежда, на которой имелись следы крови двух жертв",

отмечается на сайте Следственного комитета России.

Следователи и криминалисты провели огромную работу: допросили свыше 25 потерпевших и свидетелей, проверили показания на местах, где произошли преступления. Также было назначено и проведено более 35 сложных экспертиз. Убийца полностью признал вину во всех преступлениях.

Валентина МАЙОРОВА
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