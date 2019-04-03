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Россияне больше не получат бумажный СНИЛС

Фото:TASS
Всю информацию сохранят в электронном виде

Россияне больше не увидят бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования с указанием номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС). Об этом сообщили в Пенсионном фонде.

Однако граждан поспешили успокоить. Вся необходимая информация теперь будет храниться в электронном виде. В специальной базе откроют страховой номер индивидуального лицевого счета, по которому россияне смогут получить все услуги.

В ПФР подчеркнули, что эта мера никак не отразится на пенсионном обеспечении и формальной регистрации в системе, передает РИА "Новости".

В пресс-службе министерства труда и соцзащиты сообщили, что ранее выданные свидетельства будут действительны и обменивать их не нужно, отмечает URA.RU.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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