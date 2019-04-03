Американцы засняли восхождение на гору снежного человека

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Существование снежного человека вызывает множество споров и теорий среди ученых и обывателей. В Сети постоянно появляются все новые видеодоказательства о нем. На этот раз мистическое существо обнаружили в американском штате Юта на территории горного хребта Уосатч.
Во время восхождения на гору туристы в отдалении заметили гигантскую фигуру, поднимающуюся на высоту. Путешественникам даже удалось заснять его на камеру. Однако качество видео так и не дало ответа на вопрос о существовании снежного человека, передает Daily Star.
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