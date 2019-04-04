Просто праздник: найдена причина женских измен

Результаты опроса удивили экспертов

Женщины – ветреные создания, считают мужчины. Однако, по мнению психологов, на измену прекрасные дамы решаются только в определенных случаях.

Главной причиной похода "налево" чаще всего становится желание устроить себе праздник. Именно так ответили 42% из 3 тыс. опрошенных экспертами представительниц прекрасного пола.

Еще 18% признались, что решаются нарушить верность партнеру ради карьерных выгод – такие женщины рассматривают секс как благодарность, как подарок начальнику за продвижение себя или же супруга.

Меркантильные мотивы оказались на третьем месте – 13% милых дам не прочь получить за секс подарки и поправить свое материальное благосостояние.

Почти столько же женщин – 12% – идут на измену из мести. Так они пытаются расквитаться с обидевшими их мужьями или любовниками, которые сами позволили себе быть неверными. А 9% опрошенных объяснили, что измену они совершили ради секса. Дамы после 35 лет часто не совпадают сексуально со своими партнерами, поэтому ищут себе утех на стороне.

Ну а для 6% женщин измена – это всего лишь способ найти нового мужа, сообщает "Лайф".