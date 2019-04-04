Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Просто праздник: найдена причина женских измен

Фото: www.globallookpress.com
Результаты опроса удивили экспертов

Женщины – ветреные создания, считают мужчины. Однако, по мнению психологов, на измену прекрасные дамы решаются только в определенных случаях.

Главной причиной похода "налево" чаще всего становится желание устроить себе праздник. Именно так ответили 42% из 3 тыс. опрошенных экспертами представительниц прекрасного пола.

Еще 18% признались, что решаются нарушить верность партнеру ради карьерных выгод – такие женщины рассматривают секс как благодарность, как подарок начальнику за продвижение себя или же супруга.

Меркантильные мотивы оказались на третьем месте – 13% милых дам не прочь получить за секс подарки и поправить свое материальное благосостояние.

Почти столько же женщин – 12% – идут на измену из мести. Так они пытаются расквитаться с обидевшими их мужьями или любовниками, которые сами позволили себе быть неверными. А 9% опрошенных объяснили, что измену они совершили ради секса. Дамы после 35 лет часто не совпадают сексуально со своими партнерами, поэтому ищут себе утех на стороне.

Ну а для 6% женщин измена – это всего лишь способ найти нового мужа, сообщает "Лайф".

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Крайние меры: Порошенко раскроет правду об алкозависимости

Кандидат на пост главы Украины пройдет тест на наличие пагубных привычек

Москвичей предупредили об аферах со счетчиками

В мэрии рекомендовали не разговаривать с мошенниками

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей