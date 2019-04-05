Без потерь: как выпить в пятницу и выжить

По-настоящему хорошее застолье не оставит плохих воспоминаний

Конец недели располагает к отдыху и бурным возлияниям, однако специалисты советуют придерживаться определенных правил, чтобы сохранить здоровье, бодрое расположение духа и не страдать от похмелья.

По мнению экспертов, чтобы избежать похмельного синдрома, нужно после каждого стакана спиртного выпивать стакан обыкновенной воды. Этот нехитрый прием избавит от обезвоживания и связанной с ним головной боли.

Закусывать полезно не только после выпивки, но и до нее: сложные углеводы, такие как рис, макароны и цельнозерновой хлеб, замедлят процесс всасывания алкоголя в кровь, поэтому организму будет легче справиться. Также перед вечеринкой можно выпить несколько таблеток активированного угля.

Не следует увлекаться пузырьками: углекислый газ, содержащийся в шампанском и газировках, ускоряет всасывание алкоголя в кровь и способствует быстрому опьянению. Не рекомендуется также смешивать разное спиртное: сложные коктейли гораздо быстрее свалят с ног, чем чистые алкогольные напитки.

Курение во время вечеринки наносит дополнительный удар по организму – выкуренные сигареты приведут к тому, что опьянение наступит быстрее, отмечает KitchenMag.

Чтобы вечеринка удалась, а опьянение не наступило раньше времени, важно правильно выбрать закуску. К крепким напиткам, таким, как водка, подойдут блюда русской кухни: солянка, мясные, мучные, рыбные, соленые блюда. Пельмени, холодец, отварной язык, заливная телятин, сало, ветчина вместе с такими приправами, как горчица и хрен, составят достойный аккомпанемент традиционному русскому напитку.

Подойдут для крепкого алкоголя и рыбные закуски: селедка с подсолнечным маслом и луком, икра (можно с блинами), заливная осетрина и копченая корюшка, а также северные рыбы: муксун, омуль и горбуша. Соленые огурцы и помидоры, квашеная капуста и соленые или маринованные грибы, а также винегрет – эти блюда тоже не зря стоят на праздничном столе.

Что касается закуски к вину, то знатоки утверждают: чем тоньше вкус и аромат вина, тем проще, нейтральнее и деликатнее должна быть закуска. Кроме того, при выборе вина надо иметь в виду и текстуру блюда: если она явно выражена, то и вино должно быть более оригинальным. Так, для приготовленной на гриле говядины подойдет более терпкое вино, чем для нежной телятины или же тушеного мяса.

В качестве легкой закуски идеально подходит сыр – он сочетается как с красными, так и с белыми винами. Если же в вине есть фруктовые ноты, прекрасным аккомпанементом станут яблоки, груши или персики. Игристые вина отлично идут под курицу, рыбу, стейки и морепродукты, сообщает портал "Лайфхакер".