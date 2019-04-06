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На упавшем на Землю метеорите нашли ДНК пришельцев

Фото: pixabay.com
Открытие поможет в поисках жизни во Вселенной

В 70-х годах прошлого века в Антарктиде нашли упавший метеорит, однако ученые не обратили на него должное внимание. Специалисты из Венгрии утверждают, что им удалось найти ДНК пришельцев, следы которого остались на космическом объекте.

По их словам, на обломках обнаружены кристаллы минерализованной органики, которые напоминают земные бактерий, передает VistaNews.

Эксперты считают, что это открытие поможет найти следы внеземной цивилизации во Вселенной. При этом они не исключают, что жизнь может существовать на Марсе.

Однако в NASA подчеркнули, что ничего не знают о найденном ДНК.

Отдел информации
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