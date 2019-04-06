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Предложение Володина об изменениях в Конституции назвали положительным

Вячеслав Володин. Фото: www.globallookpress.com
Инициативу поддержали российские политологи

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил допустить нижнюю палату до формирования правительства и детализировать нормы отчета кабмина перед парламентом. Эксперты положительно оценили данную инициативу.

Глава Фонда ИСЭПИ, политолог Дмитрий Бадовский считает, что спикер конкретизировал свою идею о внесении изменений в Конституцию. При этом он подчеркнул, что о серьезной корректировке президентской республики речи не идет.

"Скорее, спикер Думы даже делает акцент на дополнительном использовании конституционных полномочий президента как арбитра, обеспечивающего согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти", – отметил Бадовский.

Политолог указал на несколько моментов, которые, по его мнению, требуют уточнения. Будут ли механизмы консультации Думы с главой государства похожи на консультации с фракциями парламентского большинства или Думой в целом, будет ли нижняя палата предлагать альтернативные кандидатуры членов правительства по тем позициям, где нет компромисса, а также остается непонятно, будет ли распространяться предложенный Володиным механизм консультаций на текущие замены членов кабмина и назначения новых министров и вице-премьеров.

Фото: www.globallookpress.com

Политолог Дмитрий Фетисов уверен, что предложенные в 2008 году изменения в Конституцию только повысили ответственность правительства и власти в целом. 

"Взаимодействие между Думой и правительством укрепляется, и было бы правильно, если бы парламент участвовал в формировании кабинета министров, как это делается в ряде других стран", – отметил Фетисов.

Он считает, что взаимодействие кабмина и Госдумы значительно усилилось.

Глава "Политической экспертной группы" Константин Калачев также поддержал идею Вячеслава Володина.

"Депутаты обязаны нести солидарную с правительством ответственность за итоги его работы, а это невозможно без участия в консультациях по кандидатурам министров и возможности внесения альтернативных предложений", – добавил он.

По словам Калачева, предложенная инициатива будет полезной. С этим согласился и политолог Антон Хащенко, который отметил, что изменения обеспечат баланс законодательной и исполнительной ветвей власти.

Отдел информации
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