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Названы снижающие давление продукты

Фото: www.globallookpress.com
Содержащиеся в пище элементы положительно влияют на состояние сосудов

Повышенное артериальное давление приносит множество неудобств человеку. Однако справиться с гипертонией можно и без таблеток. Медики назвали основные продукты, которые помогают избавиться с болезнью.

По их словам, в рацион нужно обязательно добавить пищу, богатую калием. Этот элемент содержится в бананах, брокколи, орехах, рыбе, курице и авокадо. Также на давление положительное влияние оказывает магний, который есть в зеленых листовых овощах, коричневом рисе, рыбе, мясе и молочных продуктах. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте Express.co.

Избавиться от гипертонии можно и с помощью физической активности. Занятия спортом помогут поддержать сердце и кровеносные сосуды в хорошем состоянии.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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