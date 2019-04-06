Названы снижающие давление продукты

Содержащиеся в пище элементы положительно влияют на состояние сосудов

Повышенное артериальное давление приносит множество неудобств человеку. Однако справиться с гипертонией можно и без таблеток. Медики назвали основные продукты, которые помогают избавиться с болезнью.

По их словам, в рацион нужно обязательно добавить пищу, богатую калием. Этот элемент содержится в бананах, брокколи, орехах, рыбе, курице и авокадо. Также на давление положительное влияние оказывает магний, который есть в зеленых листовых овощах, коричневом рисе, рыбе, мясе и молочных продуктах. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте Express.co.

Избавиться от гипертонии можно и с помощью физической активности. Занятия спортом помогут поддержать сердце и кровеносные сосуды в хорошем состоянии.