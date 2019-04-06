Скандал в эфире: поляка вместе со стулом вынесли с передачи Соловьева

Ведущий не выдержал обвинений СССР в геноциде евреев

На программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" произошел скандал. Польский эксперт Якуб Корейба во время эфира сказал, что СССР виновата в геноциде польских евреев, так как не стала в это вмешиваться. Ведущий Соловьев не выдержал этих слов и потребовал уйти и сжечь стул эксперта. Позицию Соловьева поддержали специалисты.

Вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России, раввин Зиновий Коган считает, что Корейба очень наглый и не имеет права так говорить о евреях.

"Он не понимает, что еврейский народ един, что существует, как организм одного человека. Поэтому, когда убивают кого-то, страдают все и не могут об этом забыть. Не зря ведь из Польши эмигрировали почти три миллиона евреев в еще царскую Россию?",

– цитирует Когана НСН.

Политолог Дмитрий Куликов добавил, что все заявления поляка были возмутительны и требовали реакцию, поэтом Соловьев поступил правильно, передает Nation News.

Владимир Соловьев рассказал, почему ему пришлось выгнать гостя из студии, сообщает телеканал "Звезда".

"Им овладел дьявол, уже нес вещи, которые находятся за гранью, я не говорю за историческую правду, но даже того, что может говорить человек, который понимает, что такое святыня, потому что речь шла о памяти павших, и то пренебрежение и непозволительные интонации не давали мне другого выбора", - добавил Владимир.

Якуб Корейба в интервью РИА ФАН отметил, что не собирается извиняться и уверен в своей правоте.

"Нет, нет, нет. Совершенно нет. Я считаю, что я все сказал абсолютно правильно, готов свои слова повторить и сказать еще больше на эту тему", – сказал он.

Польский эксперт добавил, что ни СССР, ни США, ни Великобритания, ни Франция не интересовались судьбами людей во время войны.