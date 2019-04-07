Контакт есть: в Антарктиде найдена база для общения с инопланетянами

На материке обнаружили специальный прибор для связи

Уфологи заявили, что нашли под толщей льда Антарктиды секретную базу, с которой пришельцы якобы управляют человечеством, предотвращая различные конфликты и катастрофы. По мнению конспиролога Линды Моултон Хоу, материк уже давно находится под контролем представителей внеземных цивилизаций.

Свои выводы уфолог публикует на Youtube-канале. Обнаруженная база занимает пространство площадью 62 акра, при этом постройки убежища инопланетян можно разглядеть на снимках со спутников. По словам оператора Корпуса морской пехоты США, пришельцы общаются со многими странами. Контакт, как отмечает портал VistaNews, происходит через специальный передатчик, который заметили при изучении материка.

В том, что Антарктида хранит множество тайн пришельцев, уфологии уверены уже давно. Ведь материк – идеальное место для наблюдении за человечеством, так как он не населен людьми. Это позволяет им проводить работы совместно с теми избранными, кому позволено узнать о существовании внеземной цивилизации.