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Полезнее таблеток: потенцию спасут три фрукта

Фото: www.globallookpress.com
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Чудодейственный эффект от морепродуктов на либидо известен многим. Однако мало кто догадывается о том, что некоторые фрукты и плоды обладают не меньшей эффективностью в интимной жизни. Специалисты рекомендуют включить в свой рацион авокадо для того, чтобы улучшить качество секса.

В этом фрукте много жирных кислот, а также провитамина А и калия. К тому же, как передает издание "Аргументы и факты", авокадо улучшает концентрацию памяти и уменьшает вероятность заполучить болезни сердца и сосудов, а еще снижает давление.

По информации портала "Актуальные новости", помимо авокадо потенцию повышают и бананы. Их можно готовить с карри, грецкими орехами и маслом. 

Усиливают либидо также финики, которые, к слову, полезны парам, которые мечтают зачать ребенка. Помимо того, что этот плод активизирует сперматозоиды, очищает кровь, он еще и продливает половой акт. 

Полина ИВАНОВА
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