Роковую проблему Крымского моста показали на фото

Последствия могут быть непредсказуемыми

Споры вокруг опасности Крымского моста для экологии не утихают. Хотя российские эксперты четко установили, что Азовское море не обмелеет из-за переправы, с ними продолжают заочно спорить украинские блогеры, политики и прочие "специалисты". В этот раз противники Крымского моста даже представили "доказательства" своей правоты.

Twitter-блог RoksolanaToday&Крым опубликовал снимки Крымского моста, на которых якобы видно, как Азовское море мелеет. Никаких признаков этого нет, да и не с чем сравнить. Автор не потрудился найти фото прошлых лет, чтобы показать наглядно читателю, что происходит катастрофа, "природа протестует" и "судоходство скоро уничтожат". Вместо этого он дал волю своему богатому воображению, в котором российские боевые катера Росгвардии стоят на мели.

"Скоро будет шикарный песочный пляжик для росгвардейцев и заодно и каюк судоходству. Ибо совершенно непредсказуемое прохождение. Где мель, где что теперь не ясно из-за бестолковой, рукожопной скрепы",

– говорится в посте.

Скоро будет шикарный песочный пляжик для росгвардейцев и заодно и каюк судоходству.Ибо совершенно непредсказуемое прохождение

Где мель,где что теперь не ясно из-за бестолковой,рукожопной скрепы pic.twitter.com/cRIeut6VeM — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 7 апреля 2019 г.

Если все же взглянуть на более давние фото азовской акватории и сравнить их с тем, что опубликовал RoksolanaToday&Крым, то можно лишь констатировать, что никаких изменений, не говоря уже о катастрофе, нет и в помине. Впрочем, признаемся, что мы не большие специалисты в этом и на своем выводе не настаиваем. Каждый вправе сам оценить, мелеет Азовское море или нет.

Новость не могли пропустить украинские СМИ. Например, известное своей радикальной позицией по отношению к России издание "Обозреватель", которое написало о "наглядном" примере того, что у Крымского моста имеется "масштабная проблема". Показательно, что подавляющее большинство читателей газеты отметили новость как "смешную" (то есть несерьезную) и поставили дизлайки. Видимо, верить в совсем уж тупые пропагандистские вбросы украинцы посчитали оскорбительным для себя.