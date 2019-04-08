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Роковую проблему Крымского моста показали на фото

2018. Фото: most.life 2019. Фото: most.life 2019. Фото: most.life
2019. Фото: most.life 2016. Фото: most.life 2016. Фото: most.life 2017. Фото: most.life +3
Последствия могут быть непредсказуемыми

Споры вокруг опасности Крымского моста для экологии не утихают. Хотя российские эксперты четко установили, что Азовское море не обмелеет из-за переправы, с ними продолжают заочно спорить украинские блогеры, политики и прочие "специалисты". В этот раз противники Крымского моста даже представили "доказательства" своей правоты.

Twitter-блог RoksolanaToday&Крым опубликовал снимки Крымского моста, на которых якобы видно, как Азовское море мелеет. Никаких признаков этого нет, да и не с чем сравнить. Автор не потрудился найти фото прошлых лет, чтобы показать наглядно читателю, что происходит катастрофа, "природа протестует" и "судоходство скоро уничтожат". Вместо этого он дал волю своему богатому воображению, в котором российские боевые катера Росгвардии стоят на мели.

"Скоро будет шикарный песочный пляжик для росгвардейцев и заодно и каюк судоходству. Ибо совершенно непредсказуемое прохождение. Где мель, где что теперь не ясно из-за бестолковой, рукожопной скрепы",

– говорится в посте.

Если все же взглянуть на более давние фото азовской акватории и сравнить их с тем, что опубликовал RoksolanaToday&Крым, то можно лишь констатировать, что никаких изменений, не говоря уже о катастрофе, нет и в помине. Впрочем, признаемся, что мы не большие специалисты в этом и на своем выводе не настаиваем. Каждый вправе сам оценить, мелеет Азовское море или нет. 

2016. Фото: most.life

2018. Фото: most.life

Новость не могли пропустить украинские СМИ. Например, известное своей радикальной позицией по отношению к России издание "Обозреватель", которое написало о "наглядном" примере того, что у Крымского моста имеется "масштабная проблема". Показательно, что подавляющее большинство читателей газеты отметили новость как "смешную" (то есть несерьезную) и поставили дизлайки. Видимо, верить в совсем уж тупые пропагандистские вбросы украинцы посчитали оскорбительным для себя.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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