Умолчание и откровенная фальсификация - на прилавки идут некачественные продукты

Любимый многими россиянами плавленый сыр пал жертвой недобросовестных производителей.

Из семи популярных марок сыра, проанализированных Росконтролем, высшую оценку получили только три бренда, один оказался не опасен для здоровья, но удостоился средних отметок по всем параметрам. Три проанализированных плавленых сыра попали в "черный список", отмечает телеканал "360".

Эксперты ведомства объяснили, что поскольку молочный жир довольно дорог, компании-производители используют вместо него заменители растительного или животного происхождения. В самых экстремальных случаях молочного жира может и вовсе не остаться в продукте, хотя это и запрещено техническим регламентом. К примеру, очень часто в сыр добавляют говяжий жир.

"Он (говяжий жир) гораздо дешевле молочного, т. е. налицо обман, имеющий экономическую подоплеку... Насыщенных жиров (потребление которых нужно ограничивать) в говяжьем жире, конечно же, намного больше", -

объяснила главный специалист экспертного центра Союза потребителей Росконтроль Ирина Аркатова. При этом эксперт добавила, что, с точки зрения безопасности для здоровья и пищевой ценности, особых преимуществ у молочного жира нет.

Кроме того, есть некоторые ингредиентов, о которых производители просто не любят упоминать. Так, на плавленых сырах популярного бренда не указаны соли-плавители (чаще всего это фосфаты), без которых изготовление такого продукта невозможно, подчеркнули в ведомстве.