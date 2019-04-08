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Умер создатель космического корабля для Юрия Гагарина

Не стало проектировщика Виктора Благова

В возрасте 83 лет ушел из жизни советский конструктор Виктор Благов, принимавший участие в разработке отечественных звездолета "Восток", на котором покорил космос Юрий Гагарин. Об этом сообщили в ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия".

"Всю свою жизнь он отдал космонавтике. Этапы его жизни – это этапы развития космической отрасли. Он участвовал в проектировании транспортных пилотируемых космических кораблей "Восток", "Восход", в подготовке и проведении первого совместного международного полёта космических кораблей "Союз-19" и "Аполлон"", – сообщили в пресс-службе "Энергии".

Кроме того, Благов был одним из руководителей полетов орбитальных космических станций "Салют" и орбитального комплекса "Мир", активно участвовал в совместных работах с NASA. В последние годы он координировал научно-техническую сторону, готовил предложения по улучшению методов и технологий управления полетами.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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