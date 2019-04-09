Соболь погорячилась с исковыми требованиями к "Конкорду"

Суд вряд ли назначит 500 тыс. по коллективному иску Соболь против "Конкорда"

Юрист ФБК Любовь Соболь заявила, что подала очередной иск в суд. Она намерена добиваться от департаментов образования и здравоохранения Москвы, компаний "Конкорд" Евгения Пригожина и "Вито-1", а также пяти московских школ компенсации морального вреда 14 родителям, чьи дети подхватили кишечную инфекцию в декабре прошлого года. Примечательно, что изначально заявителей было 16, но двое уже отказались от своих претензий, пишет РИА ФАН.

Несмотря на то, что заявленная сумма крайне велика – 500 тыс. рублей для каждого истца – Соболь как будто уверена в победе. Она уверяет людей в том, что будет "биться до конца" и успокаивает их популистскими речами. Однако судебная практика показывает, что если такие суммы и присуждают, то только в крайне редких случаях: это дела о врачебной ошибке или потере кормильца, отмечают в своем материале журналисты Nation News и приводят статистику:

В Нарьян-Маре расследовали аналогичное дело. Общая сумма взысканий по иску составила 280 тыс. рублей, то есть по 47 тыс. на каждую из пострадавших семей. Объективно, Любовь Соболь обещает своим "подопечным" нереальные суммы компенсаций, уверенны авторы текста.

Президент российской секции Международного общества по защите прав человека Владимир Новицкий тоже не припомнит полумиллионных выплат:



"В моей практике компенсация морального вреда составляла от 5 до 50 тысяч максимум, при благожелательном настрое суда".

Не стоит также забывать о том, что коллективные иски – практика сложная сама по себе. А в команде Навального просто нет сильных юристов, отметил в разговоре с Naition News Юрист, член ОП РФ Илья Ремесло.

Более того, есть основания полагать, что Навальный и Соболь попытаются просто использовать этих людей для собственного пиара считает специалист, не раз сталкивавшийся с командой ФБК на профессиональном поле.

"У Навального нет цели помочь родителям достичь справедливости, он хочет использовать их и потом бросить, как он делал с десятком сторонников", – цитирует его издание.

Также Ремесло подчеркнул, что для успешного ведения подобных дел в суде необходим многолетний опыт. Чтобы доказать право на возмещение морального вреда необходимо собрать массивную доказательную базу. Юристы ФБК этим вряд ли будут заниматься.

На счету той же Соболь лишь одно выигрышное дело, да и то простейшее – о защите подвала жилого дома, незаконно проданного под нужды предпринимателей. Поэтому ей вряд ли по силам защитить интересы своих доверителей в коллективном иске.