Названо еще одно полезное свойство секса

Особый интерес оно представляет для жителей мегаполисов

Налаженная интимная жизнь поможет справиться с одной из главных проблем обитателей больших городов.

Специалисты назвали несколько способов победить бессонницу. Все они достаточно простые, а результат не заставит себя ждать.

Избавиться от стресса помогут прогулки перед сном. Побудьте хотя бы полчаса на свежем воздухе, и это значительно облегчит засыпание. Если сон все равно не идет, попробуйте заняться чем-нибудь однообразным – например, перемотайте клубок ниток.

Хорошее средство – теплое молоко. Добавьте туда немного меда – и крепкий сон обеспечен. Кроме того, покою и расслаблению способствуют некоторые ароматы. Например, лаванды. Добавьте масло в аромалампу и подумайте о чем-нибудь приятном. Также специалисты советуют попробовать подушки, которые набиты "сонными" травами. Однако здесь нужно быть осторожным – на какие-то из них может быть аллергия, пишет Planet-today.

Ну и, пожалуй, самый приятный способ уснуть – это регулярные занятия сексом по вечерам. Кроме того, спать вы будете намного крепче. Дело в том, что во время любовных игр в организме вырабатываются природные антидепрессанты, отмечает "ФедералПресс".