Скончалась мать Ангелы Меркель

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В Германии скончалась мать канцлера ФРГ Ангелы Меркель Герлинда Каснер. Об этом сообщил Spiegel со ссылкой на пресс-секретаря правительства.
В немецкой канцелярии попросили "обратить внимание на неприкосновенность частной жизни канцлера Германии и ее семьи", пишет издание.
Матери Меркель был 91 год.
Как отмечает
Das Göttinger Tageblatt, учительница английского и латинского языков скончалась
в начале апреля, а сегодня пресс-служба канцлера лишь подтвердила слухи о трагедии.
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