Скончалась мать Ангелы Меркель

Главу немецкого кабмина постигло горе

В Германии скончалась мать канцлера ФРГ Ангелы Меркель Герлинда Каснер. Об этом сообщил Spiegel со ссылкой на пресс-секретаря правительства.

В немецкой канцелярии попросили "обратить внимание на неприкосновенность частной жизни канцлера Германии и ее семьи", пишет издание.

Матери Меркель был 91 год.

Как отмечает Das Göttinger Tageblatt, учительница английского и латинского языков скончалась в начале апреля, а сегодня пресс-служба канцлера лишь подтвердила слухи о трагедии.

