Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Скончалась мать Ангелы Меркель

Ангела Меркель. Фото: www.globallookpress.com
Главу немецкого кабмина постигло горе

В Германии скончалась мать канцлера ФРГ Ангелы Меркель Герлинда Каснер. Об этом сообщил Spiegel со ссылкой на пресс-секретаря правительства.

В немецкой канцелярии попросили "обратить внимание на неприкосновенность частной жизни канцлера Германии и ее семьи", пишет издание.

Матери Меркель был 91 год.

Как отмечает Das Göttinger Tageblatt, учительница английского и латинского языков скончалась в начале апреля, а сегодня пресс-служба канцлера лишь подтвердила слухи о трагедии.

Елена УСОВА
новости партнеров
Загрузка...

У Порошенко появился беспроигрышный вариант

Украинская оппозиция определилась с выбором

Переговоров не будет: в ЕС определились с Brexit

Тереза Мэй добилась своего

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей