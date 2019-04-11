"Обман века": зубная паста оказалась опасна для здоровья

Дешевизна обернулась страшным ударом по самочувствию

Диоксид титана – краситель, который добавляют в зубную пасту для отбеливающего эффекта, оказался страшным ядом, разъедающим зубы.

К такому выводу пришли ученые из Франции, раскрывшие "обман века", сообщает "РЕН ТВ". Поддерживают их и российские коллеги: у крыс, получавших чистый диоксид титана, развивалось больше онкологических заболеваний, чем у тех, кто не сталкивался с этим веществом. Под удар опасного соединения попадают почки, печень и сердце.

Кроме того, диоксид титана снижает иммунитет и уменьшает количество полезных микроорганизмов в кишечнике.

Опасный краситель есть не только в зубной пасте, но и в белой краске, строительном лаке и эмали. Содержится этот дешевый ингредиент и в продуктах – его добавляют в крабовые палочки, соевое молоко и шоколад.

Сейчас обеспокоенные потребители требуют, чтобы производители отказались от использования диоксида титана – это слишком опасно. Кроме того, непонятно, зачем вообще подвергать риску здоровье людей, ведь это не самый необходимый компонент продуктов, а всего лишь краситель.