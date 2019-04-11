Россиянам предложили оценить унизительные для них книги

В Калининграде произошло недопонимание между дипмиссией Латвии и местной детской библиотекой. На организованной выставке букварей среди экспонатов оказались материалы с экстремистским и нацистским содержанием, а также просто оскорбительные для российских граждан.

На телеканале "Вести Калининград" вышел сюжет об экспозиции букварей народов мира, привезенной рижским коллекционером Юрисом Цибульсом. Когда сотрудницы детской библиотеки имени Гайдара, где планировалась выставка, принялись раскладывать буквари, то обратили внимание на книгу с сомнительным названием "Ватный алфавит". Пролистав ее, они пришли в ужас и негодование. Авторы азбуки предложили свои примеры для запоминания букв: А – "алкоголь", Б – "быдло", В – "взятка", К – "Крымнаш", М – "менты", С – "стабильность", Ч – "чурки", Я – "ярусский".

Еще больше возмущения вызвал запрещенный в РФ "Белый букварь", который на деле является откровенной пропагандой нацизма. В нем нашли картинки с изображением свастики-солнца, обращающей в бегство мусульман. Окончательно "добил" библиотекарей букварь Третьего рейха с нацистскими символами и упражнениями для чтения, которые содержат приветствие Гитлера.

За комментарием журналисты попытались обратиться к заведующему канцелярии консульского отдела посольства Латвии в Калининграде Янису Легздиньшу. Но тот молча удрал от неприятных вопросов в туалет, заперев за собой дверь. Впрочем, позже он все же вышел оттуда и с виноватым лицом попытался неловко оправдаться.

"Конечно, если по закону России это (публикация материалов с изображением нацистским символов. – прим. "Утра") запрещено, то нам надо было предусмотреть это. Это было нашей ошибкой. Признаю",

– сказал Легздиньш.

А вот коллекционер Цибульс оказался более общительным. Он признался, что "Ватный алфавит" и "Белая азбука" написал лично он.

