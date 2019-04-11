Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Выставка латвийского посольства вызвала скандал в Калининграде

Фото: www.globallookpress.com
Россиянам предложили оценить унизительные для них книги

В Калининграде произошло недопонимание между дипмиссией Латвии и местной детской библиотекой. На организованной выставке букварей среди экспонатов оказались материалы с экстремистским и нацистским содержанием, а также просто оскорбительные для российских граждан.

На телеканале "Вести Калининград" вышел сюжет об экспозиции букварей народов мира, привезенной рижским коллекционером Юрисом Цибульсом. Когда сотрудницы детской библиотеки имени Гайдара, где планировалась выставка, принялись раскладывать буквари, то обратили внимание на книгу с сомнительным названием "Ватный алфавит". Пролистав ее, они пришли в ужас и негодование. Авторы азбуки предложили свои примеры для запоминания букв: А – "алкоголь",  Б – "быдло", В – "взятка", К – "Крымнаш", М – "менты", С – "стабильность", Ч – "чурки", Я – "ярусский".

Еще больше возмущения вызвал запрещенный в РФ "Белый букварь", который на деле является откровенной пропагандой нацизма. В нем нашли картинки с изображением свастики-солнца, обращающей в бегство мусульман. Окончательно "добил" библиотекарей букварь Третьего рейха с нацистскими символами и упражнениями для чтения, которые содержат приветствие Гитлера.

За комментарием журналисты попытались обратиться к заведующему канцелярии консульского отдела посольства Латвии в Калининграде Янису Легздиньшу. Но тот молча удрал от неприятных вопросов в туалет, заперев за собой дверь. Впрочем, позже он все же вышел оттуда и с виноватым лицом попытался неловко оправдаться.

"Конечно, если по закону России это (публикация материалов с изображением нацистским символов. – прим. "Утра") запрещено, то нам надо было предусмотреть это. Это было нашей ошибкой. Признаю",

– сказал Легздиньш.

А вот коллекционер Цибульс оказался более общительным. Он признался, что "Ватный алфавит" и "Белая азбука" написал лично он. 

Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...

Лукашенко сделал жесткое заявление о России: "Обнаглели"

Белорусский лидер обвинил Москву в неблагодарности и лицемерии

"Фокус не пройдет": Россия ответила на издевательства ПАСЕ

В Москве потребовали безусловного восстановления прав в организации

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей