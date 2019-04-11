В России летом пройдет национальный фестиваль дворового футбола

Отборочные соревнования стартуют 18 мая

"Единая Россия" проведет с мая по август всероссийский фестиваль дворового футбола. Об этом сообщила депутат Госдумы Ирина Роднина.

Турнир станет частью проекта единороссов "Детский спорт", координатором которого является Роднина. По ее словам, идея провести соревнование появилось после прошлогоднего чемпионата мира по футболу, впервые прошедшего в России.

"После него осталось богатое наследие в виде спортивной инфраструктуры, возросшего интереса к футболу и активной базы болельщиков. Поэтому мы решили запустить новое направление партийного проекта "Детский спорт" – "Дворовый футбол",

– цитирует Роднину пресс-служба "Единой России".

Фестиваль пройдет в три этапа. Старт будет дан 18 мая матчами первого, отборочного этапа. Игры на муниципальном уровне запланированы с мая по август. Затем победители выйдут во второй этап – региональный. Матчи второго этапа команды сыграют в первой половине августа. Финальные матчи состоятся в последние дни лета, местом их проведения был выбран Санкт-Петербург.

Необходимость такого "Дворового футбола" Роднина объяснила тем, что другие существующие соревнования такого уровня, как правило, не имеют единого регламента. Главной целью фестиваля является организация досуга детей на каникулах, а также создание единой системы футбольных соревнований на дворовом уровне.

"Она объединит муниципальные и региональные турниры, которые в большом количестве проходят в регионах, но не включены в календарные планы Министерства спорта России и Российского футбольного союза", – пояснила Роднина.