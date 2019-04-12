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В Москве на субботнике проведут акцию "Клумба на колёсах"

Фото: commons.wikimedia.org
Столичные студенты создадут необычную композицию из цветов

В Российском университета транспорта (РУТ МИИТ) по инициативе учащихся появится клумба-поезд. Об этом сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Акция состоится в один из дней городского субботника – 20 апреля. По словам проректора РУТ Михаила Кленова, в субботниках примут участие как учителя, так и студенты вуза – всего более тысяч человек. Украшением университета должна стать акция "Клумба на колёсах".

"Студенты вместе с ректором Александром Климовым создадут клумбу-поезд. Цветочный поезд будет состоять из восьми вагончиков, символизирующих восемь институтов, которые входят в состав университета, и будет расположен рядом с одним из корпусов вуза", – рассказал Кленов.

Также в акции примут участие школьники из гимназии Российского университета транспорта. Они создадут из цветов велосипед. На территории вуза посадят бегонию, гвоздику, пеларгонию и фиалки. Кроме того, участники субботника намерены провести уборку, покрасить заборы и бордюры.

В РУТ отметили, что в мероприятии могут поучаствовать все желающие, кто неравнодушен к опрятному облику ведущего национального транспортного университета.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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