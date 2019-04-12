Исчезающая Россия: каким городам и селам грозит вымирание

В десятках регионов страны вырос показатель смертности

Неприятная новость для демографии страны. Согласно печальной статистике, в 32 регионах России выросло количество умерших. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

В список самых "вымирающих" вошли Тульская, Орловская, Ивановская, Тверская, Новгородская и Псковская области. Больше всего долгожителей – на Северном Кавказе, а также среди населения Урала. Там люди умирают гораздо реже, чем, например, в Черноземье или на северо-западе РФ, сообщила вице-премьер, передает РИА "Новости".

Так, например, в городах и селах Псковской и Тверской областей в 2018 г. на тысячу человек приходилось 16,8 ушедших из жизни. Чуть меньше этот показатель в Новгородской области.

Еще ниже – в Ивановской и Владимирской. Данные Росстата опубликовала "Российская газета". Известно, что меньше всего умерших зафиксировано в Ингушетии, уточняет телеканал"360".