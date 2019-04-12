Новые горизонты: популярность искусственных островов набирает обороты

На недавней пресс-конференции министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак рассказал о том, что в Светлогорске отсутствует пляж. Решением проблемы могут стать намывные территории

Власти муниципалитетов региона регулярно получают средства на благоустройство пляжей. Несмотря на это, Андрей Ермак ранее уже отмечал, что участки находятся не в лучшем состоянии. "Не очень хорошие пляжи можно наблюдать в Светлогорске, Балтийске и в Пионерском", – заявлял министр на заседании комитета по экономической политике облдумы в прошлом году. С того момента ситуация в Светлогорске не изменилась к лучшему.

К сожалению, проблема с побережьем, характерная для Калининградской области, усугубляется с каждым годом. Губернатор региона Антон Алиханов обратил внимание на то, что курортные пляжи здесь стремительно исчезают. По его сведениям, за 17 лет было утрачено около 250 гектаров побережья. По этой причине в области было решено создать искусственный остров для пляжного намыва.

Тем временем в Новосибирске на искусственном острове планируется строительство футбольного стадиона и ледовой арены. Информация о возведении объектов появилась в марте этого года. Сооружения будут располагаться в пойме реки Обь.

Активно намывные территории осваиваются и в Санкт-Петербурге. Они позволяют разгрузить центр и улучшить городскую инфраструктуру. К примеру, в Приморском районе на такой территории был возведен знаменитый "Лахта-центр". Его планируют открыть для посещения уже в конце года. А пока зона вблизи общественно-делового комплекса активно обустраивается. Через несколько лет здесь появится целый микрорайон с новыми дорогами и набережными, яхт-клубом и станцией метро.

Развитию Северной столицы может поспособствовать и проект "Залив островов". Его идея заключается в создании искусственного острова в акватории Невской губы. Как и в случае с планом в Калининградской области, это позволит городу обрести новые пляжи. На искусственном острове также планируется строительство различных объектов недвижимости: коммерческих, жилых и социальных. Благодаря новейшим технологиям на всей территории будет создана экологичная среда. Ряд экспертов полагает, что "Залив островов" может стать для Петербурга аналогом Москва-Сити.

Примеры успешного использования намывных территорий существуют по всему миру. Так, во Флориде были искусственно намыты Венецианские острова. Теперь это зона с большим количеством значимых объектов и зелени, обязательная к посещению туристами. А в акватории Персидского залива в ОАЭ был создан остров "Парус", на нем расположен отель Burj Al Arab. Нередко на намывных территориях строятся аэропорты.

Сейчас можно с уверенностью говорить, что искусственные острова обладают большим потенциалом. Их возведение позволяет решить специфические проблемы регионов и способствует развитию городской среды в целом.