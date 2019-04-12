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Швейцария попросила помощи у России из-за беженцев

Фото: www.globallookpress.com
Стране банков и дорогих часов грозит эпидемия

Туберкулез – отчасти болезнь людей определенного социального статуса. Как правило, это бедняки и люди неблагополучные, в том числе из мест не столь отдаленных. За советом к медикам пенитенциарной системы РФ обратились специалисты Швейцарии, сообщил замдиректора ФСИН России Валерий Максименко.

Дело в том, что страну банков и дорогих часов заполонили беженцы из арабских государств, которые угрожают массовым распространением палочки Коха. В Берне зафиксирован всплеск инфекционного заболевания.  

"Для них [швейцарских специалистов] это неожиданно и не очень приятно, – констатировал Максименко, не без гордости признавшись: – И они обратились за помощью к тем, кто "впереди планеты всей" [в борьбе с туберкулезом]".

По словам заместителя руководителя, первенство РФ в схватке с этим недугом – общепризнанный факт. Чаще всего туберкулез выявляют в СИЗО и колониях, так как путь в камеру лежит через флюорограф.

Уголовно-исполнительная система преуспела также и в лечении этой болезни, отметил Максименко, напомнив, что "еще лет 15 назад ООН говорила о том, что у нас беда с этим", передает "Независимая газета", ссылаясь на ТАСС. 

Ксения АНДРЕЕВА
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