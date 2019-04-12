Быстро и легко: раскрыт самый эффективный способ бросить курить

Людям, страдающим от этой пагубной привычки, помогут единомышленники

Ученые давно пытаются найти способ, который позволит курильщикам без проблем отказаться от табака. Недавно специалисты выяснили, что лучший метод достичь успеха в этом деле – бросать курить не поодиночке.

Британские медики на встрече Европейского общества кардиологов в Лиссабоне рассказали, что люди чувствуют себя одинокими, когда пытаются побороть эту зависимость, потому что не могут ходить на перекур во время работы или посещать деловые вечеринки.

"Помощь со стороны знакомых или второй половины даст им силы для борьбы со всем этим", – цитирует эксперта Магду Ламприду агентство РИА Новости.

Люди, которые курят, подвержены высокому риску преждевременной смерти. Многие пытаются расстаться с пагубной привычкой, но им мешают не только генетические особенности, но и психологические, приходят к выводу исследователи. В ходе эксперимента оказалось, что люди, которые бросали курить без поддержки второй половины, добивались успеха в 6 раз меньше, чем те, которых вдохновляли супруги.