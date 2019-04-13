Стрельба и пожар: в Тюмени уничтожили боевиков

Спецоперация длилась всю ночь

В ночь на 13 апреля в Тюмени прозвучали выстрелы. Жители перепугались не на шутку. Оказалось, что в городе объявили режим контртеррористической операции.

В одном из частных домов в Калининском административном округе города засели сторонники запрещенной в России организации "Исламское государство". По данным спецслужб, боевики планировали совершить теракт в местах массового скопления людей.

Прибывшие на место силовики предложили террористам сдать оружие, однако те открыли огонь. В результате боевиков ликвидировали, передает РИА "Новости".

"Сначала было оцепление, потом мы услышали один хлопок, дальше затишье. И потом через минут 30 услышали хлопков 5 или 6, серию выстрелов, потом снова затишье. Через какое-то время начал гореть дом", - рассказал один из жителей Тюмени Telegram-каналу LIFE SHOT.

Отмечается, что утром в 6 часов режим КТО был снят. Следователи возбудили уголовное дело после ликвидации боевиков. Об этом сообщается на сайте областного главка СК.